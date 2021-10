De rechtbank Oost-Brabant heeft de Belastingdienst gesommeerd om direct een extra voorschot over te maken aan een gedupeerde ouder in de toeslagenaffaire. Dat staat in een nog niet gepubliceerde uitspraak in een kort geding die RTL Nieuws en Trouw hebben ingezien. De rechter voorkomt daarmee dat de ouder uit huis gezet wordt.

De rechter oordeelt dat de zaak spoedeisend is en dat de Belastingdienst daarom direct tot betaling over moet gaan. Pejman Salim, de advocaat van de ouder, is weliswaar blij dat de rechter zijn client een uitweg biedt, maar is niet te spreken over het gegeven dat de Belastingdienst het überhaupt tot een rechtszaak liet komen. Het was immers bekend dat de ouder met haar kinderen het risico op huisuitzetting liep. "Het is kwalijk, na alles wat er gebeurd is in de toeslagenaffaire".

De vrouw had reeds een eerste compensatiebedrag ontvangen, maar dat is gelijk opgegaan aan het aflossen van schulden. De Belastingdienst zou volgens de rechter onterecht hebben gewacht op een oordeel van de Commissie Werkelijke Schade (CWS), dat in het leven is geroepen om verdere genoegdoening voor gedupeerden in de toeslagenaffaire te beoordelen. De Belastingdienst had moeten inzien dat uithuiszetting ook een vorm van 'vervolgschade' is van de affaire, oordeelde de rechter.