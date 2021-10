De politie heeft donderdag een AMBER Alert verstuurd voor het zeventienjarige meisje uit Arnhem dat maandag vermist raakte. Donderdag werd in de omgeving van Oosterbeek verder naar haar gezocht, maar dat leverde vooralsnog niets op.

Een AMBER Alert wordt door de politie verstuurd als een ontvoerd of vermist kind "in direct gevaar" is. Op Twitter meldt AMBER Alert dat het meisje 1,65 meter lang is. De politie laat weten dat ze voor het laatst gezien is in Arnhem.

Het meisje heeft een mager postuur en draagt een beige trui met karamelbruine letters, een zwarte adidas-sportbroek met drie witte strepen en adidas-gympen. Ze heeft vermoedelijk een witte deken bij zich.

Maandag liep het meisje weg van huis in het Gelderse Heveadorp. Diezelfde dag ging er lokale oproep uit via Burgernet in Arnhem. Toen ze dinsdag nog steeds vermist was, heeft de politie opnieuw een oproep gedaan in de omgeving van Heveadorp.

Na een tip verplaatste de zoektocht van de politie zich woensdag naar de omgeving van Oosterberg. Daarbij werden politiepaarden, reddingshonden, een politiehelikopter en burgers ingezet. Er waren zorgen over haar gezondheid en welzijn. Donderdag werd de zoektocht hervat.