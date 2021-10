De KNSB heeft gemerkt dat de ongeveer 450 bij de schaatsbond aangesloten natuurijsverenigingen een tekort hebben aan natuurijsmeesters die het ijs veilig maken en houden voor het publiek. Daarom begint de KNSB vrijdag een wervingscampagne, meldt de bond vrijdag aan NU.nl.

"Als we één of twee nieuwe natuurijsmeesters per vereniging werven, dan zijn we superblij", zegt Nikki Holleman namens de KNSB tegen NU.nl. De natuurijsmeester zorgt volgens de schaatsbond voor een goede kwaliteit van het natuurijs, zodat er door het grote publiek verantwoord op geschaatst kan worden.

Weerinstituut Weerplaza zei in oktober tegen NU.nl dat de kans op een strenge winter tegenwoordig zeven keer zo klein is als halverwege de vorige eeuw. De seizoensberekeningen neigen dit jaar bovendien naar een iets minder strenge winter dan normaal.

"Dat is precies waarom we onze wervingscampagne starten en waarom natuurijsmeesters hard nodig zijn", reageert Holleman. "Juist omdat die perioden van vorst steeds korter worden, is het van belang dat er voldoende natuurijsmeesters zijn om in zo kort mogelijke tijd, dus binnen enkele nachten vorst, een natuurijsbaan te creëren."

De aspirant-ijsmeesters zijn volgens de schaatsbond één avond kwijt aan hun opleiding en daarna "ijsmeester voor het leven". De cursusavonden beginnen in december.