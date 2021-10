De politie organiseert sinds woensdag een grootschalige zoekactie naar een vermist zeventienjarig meisje uit Arnhem dat van huis is weggelopen. Woensdag zette de politie onder andere politiepaarden, reddingshonden, een politiehelikopter en burgers in om het meisje te vinden.

Het meisje wordt sinds maandagmiddag vermist. Er zijn grote zorgen om haar gezondheid en haar welzijn. De politie denkt niet dat er anderen betrokken zijn bij haar vermissing.

Maandag en dinsdag werd er via Burgernet toe opgeroepen uit te kijken naar het meisje, wat leidde tot de tip dat ze in de omgeving van het Gelderse dorp Heveadorp is gezien. Na zoekacties op dinsdag kwam er in de nacht van dinsdag op woensdag de tip binnen dat ze rond Oosterbeek gezien zou zijn. Daarop is de zoekactie verplaatst.

De politie heeft woensdag in de omgeving van Oosterbeek met een politiehelikopter en een drone vanuit de lucht naar de tiener gezocht. In de bossen tussen Heveadorp en Oosterbeek reed een videoauto met infraroodcamera rond. In de uiterwaarden van de Nederrijn tussen Heveadorp en Oosterbeek is gezocht met honden en paarden.

In overleg met de familie is een Vermist Kind Alert verspreid. Ook op sociale media staat een oproep.

De politie krijgt hulp van het Veteranen Search Team, een organisatie van oud-medewerkers van Defensie en hulpdiensten. Daarnaast wordt er gezocht door honden van de Stichting Inzet Reddingshond Nederland.

Het meisje draagt een zwarte sportbroek en een beige hoody en heeft waarschijnlijk een witte deken bij zich.