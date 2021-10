De oplegger van Defensie die woensdagochtend kantelde bij het Drentse dorp Huis ter Heide vlak bij Assen bevatte kogels voor geweren en pistolen, evenals mortiergranaten. Dat bevestigen woordvoerders van de Veiligheidsregio Drenthe en Defensie. Het opruimen van het schietwaar duurt waarschijnlijk nog tot in de avond.

Defensie probeert alle lading op de vrachtlijst bij elkaar te zoeken. Defensie onderzoekt ook of de munitie beschadigd is of nog veilig is om te vervoeren. Het materiaal ligt op de weg, in de berm en in het water. Duikers van de Marine kijken hoe ze de munitie veilig uit het water kunnen halen.

De oplegger kantelde door nog onbekende reden. Niemand raakte gewond, de bestuurder van de vrachtwagen kon zelf uit de cabine komen. Bij het ongeval kwamen meerdere pallets met munitie op de grond terecht. Op beelden is te zien dat de oplegger ondersteboven ligt en er van de wanden niets meer over is. De vrachtwagen was onderweg vanaf een munitiedepot in het nabijgelegen Veenhuizen.

De weg is afgesloten en het gebied binnen 300 meter rondom de vrachtwagen is afgezet. Drie huizen zijn ontruimd en de bewoners hiervan hebben zelf voor tijdelijk onderkomen gezorgd. Als de werkzaamheden langer duren dan verwacht, dan zal de gemeente de bewoners te hulp schieten. Het is niet bekend hoeveel mensen precies gedupeerd zijn.

De veiligheidsregio vraagt omstanders uit de buurt te blijven van de vrachtwagen en om hulpdiensten de ruimte te geven