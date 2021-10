Een voertuig van Defensie met daarin munitie is woensdagochtend gekanteld in het Drentse dorp Huis ter Heide, vlak bij Assen. De weg is afgesloten en huizen binnen 1 kilometer van de vrachtwagen worden ontruimd.

Het incident gebeurde aan de Kolonievaart. Het is niet duidelijk wat voor munitie precies in het voertuig aanwezig is, maar volgens Veiligheidsregio Drenthe gaat het om munitie waar springstof in zit.

De brandweer heeft GRIP 1 afgekondigd. Dit wijst op een verregaande onderlinge coördinatie tussen hulpdiensten bij grotere incidenten. De veiligheidsregio roept ertoe op niet te komen kijken bij het ongeluk.