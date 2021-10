Justitie onderzoekt 33 gevallen waarbij mensen zichzelf van het leven beroofd zouden hebben met een zelfdodingsmiddel. Dat zei de officier van justitie woensdag bij de behandeling van de zaak tegen Alex S., die het middel verkocht.

Volgens de officier van justitie hebben alle 33 mensen het zelfdodingspoeder gekocht bij de 28-jarige S. uit Eindhoven. Bij in elk geval vijftien van hen kan het overlijden ook direct in verband worden gebracht met de inname van het middel.

S. heeft beloofd het middel niet meer te verkopen als hij vrijkomt. Mede daarom vroeg zijn advocaat vrijlating. De rechtbank stond dat toe, onder voorwaarden. Hij moet zich melden bij de reclassering en zich laten behandelen bij de GGZ. Daarnaast krijgt hij een contactverbod met medeverdachten. Hij mag mensen ook geen informatie over zelfdoding geven.

Justitie verdenkt S. ervan dat hij de pillen vanaf begin 2018 tot en met juni 2021 aan honderden mensen heeft verkocht. Hij wordt verdacht van hulp bij zelfdoding, overtreding van de Geneesmiddelenwet en witwassen.

De verdachte was lid van Coöperatie Laatste Wil (CLW), een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. De verdachte is geen arts of apotheker.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na het overlijden van een vrouw uit Best in mei 2021. Bij haar werden een verdacht middel en gegevensdragers aangetroffen. Die hebben het onderzoeksteam naar S. geleid.

OM verdenkt S. ook van witwassen

Mogelijk heeft hij ook een medicijn geleverd dat braakneigingen vermindert en dat uitsluitend verkregen kan worden via artsen en apothekers. Met het geld dat S. verdiende met het verstrekken van de medicijnen, zou hij in zijn levensonderhoud hebben voorzien. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem daarom ook van witwassen. Hoeveel hij precies heeft verdiend, is nog niet bekendgemaakt.

In het strafonderzoek naar hulp bij zelfdoding zijn vorige week nog eens twee leden van CLW aangehouden. Het gaat om een 72-jarige vrouw uit Amersfoort en een 78-jarige man uit Den Bosch. De vrouw zit nog vast.

CLW-voorzitter Jos van Wijk is eerder al opgepakt en verhoord. Volgens het OM is CLW een "criminele organisatie die het plegen of beramen van hulp bij zelfdoding als oogmerk heeft".

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).