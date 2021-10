Bewolking teistert woensdagochtend grote delen van het land. Tot mistbanken, waarvoor meteorologen van Weerplaza afgelopen weekend nog waarschuwden, zal het niet komen, maar de zon breekt waarschijnlijk pas vroeg in de middag door het wolkendek heen. Het wordt 14 tot 17 graden.

In het hele land is het de hele dag overwegend droog. De zon verschijnt vanuit het zuiden en laat zich pas in de loop van de dag in het noorden van het land zien.

Mede daarom is het woensdag warmer in het zuiden (17 graden) dan in het noorden (14 graden). In heel het land is het vrijwel windstil, boven het IJsselmeer kan wel een vrij krachtige tot krachtige wind gevoeld worden.

De laatste wolken in het noorden van het land verdwijnen pas in de nacht van woensdag op donderdag. Ook die dag lijkt vooralsnog zonnig en droog te worden.