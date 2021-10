Bij een zeer grote brand in de Zijdstraat in Aalsmeer zijn dinsdagavond een winkel en meerdere bovenwoningen uitgebrand. Zo'n tien personen uit drie omliggende panden zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het is niet duidelijk wanneer zij weer terug kunnen naar hun huis.

Vooralsnog is er geen sprake van slachtoffers. Een woordvoerder van de brandweer benadrukt echter dat brandweerlieden de uitgebrande panden nog niet hebben kunnen betreden.

De brand brak rond 22.30 uur uit en ontstond in een woning in aanbouw en sloeg over naar omringende bovenwoningen. De brandweer was met diverse voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Rond middernacht was de brand onder controle.

Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. Een omwonende vertelt aan Aalsmeer Vandaag dat eerder op de avond in de buurt meerdere keren vuurwerk werd afgestoken. Uit onderzoek moet gaan blijken of dat de oorzaak zal zijn van de woningbrand.