De Koninklijke Marechaussee heeft op Curaçao zeven militairen aangehouden op verdenking van bezit en gebruik van verdovende middelen waaronder cocaïne, zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

De aanhoudingen volgden nadat vorige week een 33-jarige inwoner van Curaçao werd aangehouden op verdenking van handelen in verdovende middelen. In het onderzoek lag de focus op deze verdachte, die in uitgaansgelegenheden contact onderhield met militairen en burgers over de verkoop van drugs.

Het zevental dat de Marechaussee dinsdag aanhield, varieert in leeftijd van 22 tot 40 jaar. Bij zoekingen op de werkplek en in de slaapvertrekken van de militairen werden onder meer sporen van cocaïne aangetroffen.

Het ministerie doet geen uitspraken over de rang van de aangehouden militairen. Een woordvoerder van de Marechaussee laat wel aan NU.nl weten dat er geen officieren maar wel onderofficieren onder de aangehouden militairen zijn.

Het team militaire politiezorg van de Koninklijke Marechaussee zet onder leiding van het Openbaar Ministerie op Curaçao het onderzoek voort. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het ministerie van Defensie hanteert een zerotolerancebeleid op het gebied van bezit en gebruik van verdovende middelen. De Koninklijke Marechaussee, belast met militaire politietaken, werkt nauw samen met onder meer het Korps Politie Curaçao om drugshandel in de uitgaansgebieden aan te pakken.