Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam is een onderzoek gestart naar Stichting Viruswaarheid van coronascepticus Willem Engel. Dat bevestigt het OM dinsdag aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

Het OM plaatst onder andere vraagtekens bij het gedrag van het zittende bestuur van de actiegroep en de lening van 50.000 euro, afkomstig uit donaties, die Engel vorig jaar aan zichzelf verstrekte voor de aankoop van een stuk grond op Ibiza.

Volgens een woordvoerder van het Functioneel Parket van het OM trok Viruswaarheid de aandacht met een kort geding van de groep tegen ING in juni. De bank had de rekening van de protestgroep geblokkeerd, maar moest dat van de rechter terugdraaien.

Tijdens die procedure kwam de privélening die Engel vorig jaar aan zichzelf verstrekte aan het licht. Ook het gebruik van de bankrekening van zijn dansschool om donaties voor Viruswaarheid te ontvangen wordt onderzocht.

Volgens de betrokken officier van justitie Otto van der Bijl valt het onderzoek naar Viruswaarheid onder het toezicht op rechtspersonen dat in handen is van het Functioneel Parket. "Zodra wij door betrokkenen of via de publiciteit worden gewezen op een stichting waar mogelijk niet conform de statuten wordt gehandeld, dan doen we daar navraag naar en vragen we bijvoorbeeld de administratie op", aldus Van der Bijl.

"Het verstrekken van een lening aan een bestuurder is volgens het Openbaar Ministerie in strijd met de statuten. Daarnaast zien we dat de oorspronkelijke stichting Viruswaarheid vorig jaar september via een zogeheten turboliquidatie is ontbonden. Ook daarbij hebben we ernstige twijfels over de gang van zaken."

Viruswaarheid beschuldigt Grapperhaus van aanvragen onderzoek

Viruswaarheid stelt in een reactie dat demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) het onderzoek heeft aangevraagd. De groep wil daarom de minister zelf en de betrokken officier van justitie oproepen als getuigen.

"Er zijn weinig stichtingen in Nederland waar het zo netjes geregeld is als bij de onze", aldus jurist Jeroen Pols. De lening aan Engel is volgens hem een gevolg van het intrekken van zijn kredietmogelijkheden door ING. "Het ging bovendien om geld dat we op dat moment niet nodig hadden."