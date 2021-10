De walrus die al een aantal weken rondzwemt voor de Nederlandse kust rustte dinsdagochtend uit op een onderzeeboot van de Koninklijke Marine in Den Helder. Zeehondencentrum Pieterburen denkt dat het dier, dat de naam Freya heeft gekregen, mogelijk lang in het Waddengebied blijft.

Op beelden die zijn gemaakt door de marine is het dier goed te zien terwijl ze een dutje doet op onderzeeboot Zr.Ms. Dolfijn, toevallig van de Walrusklasse. De onderzeedienst van de marine heet het dier welkom en een bemanningslid heeft het van dichtbij gefotografeerd.

Het dier is al meerdere keren waargenomen voor de Nederlandse kust, in onder meer de havens van Den Helder en Harlingen en op Schiermonnikoog en Terschelling. Freya is waarschijnlijk de weg kwijt geraakt toen ze op zoek was naar eten; walrussen horen namelijk thuis in het noordpoolgebied.

Volgens Zeehondencentrum Pieterburen is er voldoende eten voor het dier in de Nederlandse wateren. "Als er niet voldoende voedsel was, dan was ze alweer weggegaan", zegt een woordvoerder. "Walrussen moeten iedere dag 5 tot 10 procent van hun lichaamsgewicht eten. Deze misschien iets minder omdat het hier minder koud is dan in het noordpoolgebied, maar dan nog zijn dat tientallen kilo's aan schelpdieren per dag."

Toen de walrus voor het eerst in Nederland werd gezien, had ze een wond op haar voorflap. Op een foto die dinsdag is gemaakt, is die wond nog te zien. "Maar die lijkt niet erger geworden volgens onze dierenartsen", zegt de woordvoerder van Pieterburen. "Ze lijkt in goede conditie. Het zou kunnen dat ze hier lang blijft."