De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar een spirituele bijeenkomst op begraafplaats Rusthof in Leusden. Een groep hield in september op het kindergedeelte van het terrein een seance om "spirituele energieën" van overledenen te onderzoeken.

Ze hadden daarvoor toestemming gekregen van de directie van de begraafplaats. De kwestie zorgt ondanks brieven met uitleg voor veel onrust in Amersfoort.

De bijeenkomst kwam aan het licht doordat de vader van een overleden kind een camera op Rusthof had gevonden. Daarop stond een video van een ritueel rond een kindergraf buiten de openingstijd van de begraafplaats.

Een medewerker van de begraafplaats begeleidde de groep. Volgens de directie van Rusthof had de groep rust nodig vanwege het onderzoek.

De directie heeft onlangs alle vijftienduizend nabestaanden van mensen die op Rusthof zijn begraven een brief met uitleg gestuurd. Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort, die de ombudsman heeft gevraagd onderzoek te doen, deed dat ook. Daarin erkent hij dat er beter geen toestemming gegeven had kunnen worden. Amersfoort onderzoekt zelf ook wat er precies op de begraafplaats is gebeurd.

Het onderzoek van de ombudsman is volgens de gemeente nodig om "het vertrouwen te herstellen en zorgvuldig antwoord te kunnen geven op veel vragen". De ombudsman zal met onder anderen ouders van overleden kinderen spreken.

De uitkomst van het onderzoek wordt binnen enkele weken verwacht. Met Rusthof zijn huisregels opgesteld en het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of er sprake is geweest van grafschennis, aldus de gemeente.