Familie- en jeugdrechters gaan onderzoeken hoe ze hebben gehandeld bij uithuisplaatsingen van kinderen "en andere kwetsbare zaken", zegt kinderrechter en voorzitter van de landelijke expertgroep jeugdrechters Ellen van Kalveen dinsdag in de Volkskrant. Aanleiding is de oproep van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag aan de rechtspraak om in de spiegel te kijken.

De beroepsgroep wil erachter komen of ze last heeft van blinde vlekken, aldus Van Kalveen in de krant.

Bestuursrechters oordeelden eerder deze maand al hard over hun eigen handelen in de toeslagenaffaire. Doordat rechters vaak de kant van de Belastingdienst kozen, leverden ze "een wezenlijke bijdrage aan het in stand houden van de spijkerharde uitvoering" van de regels rond de kinderopvangtoeslag. Ouders moesten hierdoor zelfs voor de kleinste fouten alle kinderopvangtoeslag terugbetalen.

Net als de bestuursrechters willen nu de familie- en jeugdrechters ook uitzoeken of ze te weinig oog hebben gehad voor de belangen van de burgers. "We inventariseren daarom nu landelijk welk type zaken kwetsbaar is en welke risico's hierin zouden kunnen spelen."

De kinderrechters vinden overigens niet dat zij te gemakkelijk een kind uit huis plaatsen. Zij toetsen de zaken grondig, beklemtonen ze. "Wij zijn geen stempelmachine", zegt Van Kalveen tegen de Volkskrant.

Ruim duizend kinderen van gedupeerden uit huis geplaatst

Een week geleden meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in de periode van 2015 tot en met 2020 in totaal 1.115 kinderen van ouders die door de toeslagenaffaire gedupeerd zijn uit huis zijn geplaatst. Hoewel het onderzoek op kinderen van gedupeerde ouders was gericht, is niet met zekerheid te zeggen dat zij uit huis zijn geplaatst vanwege de financiële problemen van hun ouders als gevolg van de toeslagenaffaire.

Het CBS spreekt van een "benadering" van het aantal uit huis geplaatste kinderen van gedupeerde ouders. Volgens de familie- en jeugdrechters was al voor de publicatie van de CBS-cijfers besloten om het onderzoek in te stellen.