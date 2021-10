Twee mannen van ongeveer negentien jaar oud hebben een veertienjarig meisje misleid met xtc. Op 27 september werd zij buiten aangesproken door de mannen, die haar twee zware xtc-pillen gaven. Ze zeiden erbij dat het vitaminepillen waren. Nadat het meisje ze innam, is ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis.

De politie zoekt de twee jongemannen, die op rond 15.00 uur in Ede het meisje aanspraken terwijl ze op haar fiets zat. Nadat zij haar vroegen of ze de twee pillen wilde, stopte ze en nam ze de drugs aan. Ze fietste door en slikte vervolgens de blauwe diamantvormige pillen in, laat de politie weten.

Diezelfde dag nog is ze met spoed opgenomen. Waarschijnlijk waren het Punisher pillen die extra sterk zijn. Volgens de artsen in het ziekenhuis scheelde het niet veel, maar inmiddels maakt het meisje het weer goed. Ze heeft bijna twee weken lang niet kunnen eten en drinken omdat haar mond helemaal kapot was van binnen door het kauwen, een gevolg van de drugs.