Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft "op dit moment voor ruim zeshonderd asielzoekers opvangplekken in beeld". Dat schrijft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer. Afgelopen vrijdag deed het demissionaire kabinet een oproep aan de commissarissen van de Koning om meer bedden.

Het kabinet vroeg aan de commissarissen om in elke provincie plek voor honderd asielzoekers te maken. Van de twaalfhonderd benodigde bedden zijn er nu zeshonderd voorhanden.

De extra plekken zijn nodig omdat de asielopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol zit. Vorige week werden al honderden extra plekken toegezegd. Het gaat om opvang "voor een periode van drie tot vier weken", die wordt betaald door het rijk.

In Drenthe, Zeeland en Overijssel zijn al asielzoekers ondergebracht. "In andere provincies zijn al wel locaties op het oog, maar hier moet nog definitief over worden besloten of omwonenden moeten nog worden geïnformeerd", aldus Broekers-Knol.

Zondag meldden de gemeenten Hengelo, Utrecht en Amersfoort al noodopvang te organiseren, in navolging van Middelburg op zaterdag. Maandag meldde het Brabantse Oisterwijk honderd vluchtelingen op te kunnen vangen in een leegstaand vakantiepark.