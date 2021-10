Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Roermond dertig maanden celstraf geëist tegen een 72-jarige man uit het Limburgse Roggel voor het stelselmatig mishandelen en bedreigen van volgelingen in 'zijn sekte'. De kungfuleraar zou dertig jaar lang tientallen leerlingen in een pand in het Limburgse Kessel mentaal en fysiek hebben mishandeld.

Vier volgelingen deden aangifte tegen de man. Hij zou hen met een pistool bedreigd hebben en zweepslagen hebben gegeven. Ook zou hij zijn leerlingen mentaal hebben gebroken om hen zodoende te dwingen tot gehoorzaamheid.

Enkele vrouwen deden ook aangifte van seksueel misbruik. Daarvoor wordt de man niet vervolgd omdat zaken verjaard zijn of omdat er geen dwang en geweld zou zijn gebruikt bij seksuele handelingen.

Mensen kwamen bij L. terecht via zijn kungfulessen, waarbij hij beloofde mensen op te leiden tot strijder en samoerai. Leerlingen werden geïndoctrineerd en naar zijn hand gezet, waardoor ze zich steeds verder afsloten van hun familie en de echte wereld, aldus het OM. Zijn leerlingen leefden bij elkaar in groepen in verschillende woningen in het zuidoosten van Nederland en Duitsland.

Vier voormalige leden van de leefgroep van L. vertelden maandag voor de rechtbank over hun ervaringen. Ze zeiden lichamelijk en geestelijk kapot te zijn gemaakt, met name door het excessieve geweld van L. Een van de vrouwen vertelde 22 jaar lang geleden te hebben onder volledige onderwerping en controle door de man en het fysieke geweld. De vier vroegen om forse schadevergoedingen en smartengeld.

Psychologisch onderzoek wijst uit dat man narcistische trekken heeft

Volgens het OM heeft de man weinig inzicht in het leed dat hij anderen heeft aangedaan en voelt hij weinig spijt. De advocaat van L. vroeg om vrijspraak omdat zijn cliënt zich niet herkent in de aantijgingen. De verdachte bleef maandag vaag in zijn antwoorden op vragen van de rechtbank of zijn agressieve uitbarstingen in de therapie aan de orde komen. Hij zei zulke uitbarstingen niet meer te hebben, maar wel depressief te zijn.

Volgens een psychologisch rapport zou de man schizoïde en narcistische trekken hebben, evenals gebrekkig ontwikkelde geestvermogens. De psycholoog adviseert de man dan ook verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. De man is sinds twee jaar in behandeling bij een ggz-instelling.