In het liquidatieproces Eris rond motorclub Caloh Wagoh heeft de rechtbank maandag besloten een van de verdachten vrij te laten. Volgens de rechtbank is de verdenking tegen de 44-jarige Marcano M. niet langer stevig genoeg om hem nog langer in voorarrest te houden.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt M. van betrokkenheid bij de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts (55), die op 21 september 2017 in Spijkenisse werd doodgeschoten. M. ontkent.

De achtergrond van de liquidatie is mogelijk een cocaïnetransport dat in 2017 in Brazilië werd onderschept. Bogaerts zou verantwoordelijk zijn gehouden voor het mislukken van het transport. Hij had een containerbedrijf in de haven van Antwerpen.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers had ruim een week geleden om vrijlating van M. gevraagd, na een getuigenverhoor bij de rechtbank in de zaak-Bogaerts. M. kwam al eerder op vrije voeten, maar werd in maart opnieuw aangehouden. Volgens Kuijpers kan M. niet worden veroordeeld op het bewijs dat het OM tot dusver tegen hem heeft vergaard.

Verklaring belastend, maar zonder ondersteuning

De rechtbank oordeelt dat de verklaring van de gehoorde getuige weliswaar belastend is voor M., maar dat deze niet door ander materiaal wordt ondersteund. Een verklaring van een zogeheten bedreigde anonieme getuige, die zegt dat M. toezicht heeft gehouden tijdens de liquidatie, vindt de rechtbank niet sterk genoeg. Deze getuige heeft zijn kennis van horen zeggen, uit vooralsnog onbekende bron.

De rechtbank wees verzoeken om vrijlating van twee andere verdachten af. Tegen hen zijn de verdenkingen nog wel sterk genoeg.

Het proces Eris draait om een reeks onderwereldmoorden. Het OM heeft in totaal twintig verdachten aangeklaagd. Het proces wordt dinsdag voortgezet in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.