Het is maandag grotendeels bewolkt met op veel plaatsen vanuit het westen zo nu en dan regen. Het wordt 12 tot 14 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Maandagavond valt in het oosten wat regen. Langs de kust zijn er losse buien met een kans op onweer.

Dinsdag vallen met name landinwaarts buien. In het westen is de zon vaker te zien. De wind is dan minder sterk en het wordt 13 tot 15 graden.

