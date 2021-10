Advocaten die hun cliënt opzoeken in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught mogen geen laptops of andere gegevensdragers meer meenemen. Het AD schrijft dat dit beleid sinds vorige week is ingegaan en baseert zich op een brief van de directie. Het is de EBI waar Ridouan T. verblijft.

De directie van de gevangenis in Vught laat weten dat ze deze beslissing namen voor de veiligheid. Eigenlijk gold al dat advocaten geen gegevensdragers mee mochten nemen naar de EBI, maar de directie stond dit tot vorige week wel toe.

"Voortzetting van deze werkwijze is op dit moment niet verantwoord en verdraagt zich niet met de veiligheid van de EBI", schrijft de directie van de PI Vught. "Vanaf heden is het dan ook niet toegestaan om digitale gegevensdragers in te voeren."

In de EBI in Vught verblijft Ridouan T. Tot aan begin oktober kreeg hij daar bezoek van zijn neef Youssef T., die ook zijn advocaat was. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) kon T. via de advocaat vrijelijk communiceren met de buitenwereld. "Daarnaast zijn er aanwijzingen dat hij op zoek was naar adresgegevens van gevangenispersoneel", aldus het OM.

Als gevolg van dit incident zei demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) dat hij kritisch wilde kijken naar de regels voor advocaten van zware criminelen. Het gaat om een "specifieke groep zware criminelen" die mogelijk te maken krijgt met afwijkende regels "als het gaat om het recht op advocatuur".