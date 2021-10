In de noodopvanglocatie in de Zeelandhallen in Goes zijn 39 van de 320 bewoners positief getest op het coronavirus, bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na berichtgeving van de NOS. Alle inwoners werden vrijdag getest nadat enkele van hen klachten hadden.

Alle bewoners moeten in quarantaine en mogen de locatie niet af, aldus de woordvoerder. De mensen die positief zijn getest, verblijven in een speciaal afgezette plek binnen de hal. Ook in het toiletgebouw en in de douchevoorzieningen zijn gescheiden ruimtes voor de positief geteste asielzoekers gemaakt.

Met het invoeren van een mondkapjesplicht en het houden van afstand moet verdere verspreiding van het virus worden voorkomen.

Vooralsnog is niemand zo ziek geworden dat hij of zij naar het ziekenhuis moet worden gebracht. 27 oktober, vijf dagen na de eerste testronde, worden alle bewoners nog een keer getest. Dan zal blijken of de quarantaine al kan worden opgeheven.