Meerdere gemeenten hebben zondag toegezegd te helpen met de opvang van asielzoekers. Onder meer Hengelo, Utrecht en Amersfoort melden een noodopvang klaar te maken.

De gemeenten geven daarmee gehoor aan de oproep van onder meer de burgemeester van de gemeente Westerwolde en het demissionaire kabinet om nog dit weekend het azc in het Groningse Ter Apel te helpen met de opvang van asielzoekers.

In Hengelo worden vanaf zondag met spoed zo'n honderd vluchtelingen opgevangen in het Hazemeijer-complex, waar tot voor kort een vaccinatielocatie van de GGD zat. De mensen kunnen daar in ieder geval vier weken blijven.

De gemeenten Utrecht en Amersfoort bieden vanaf maandagavond voor maximaal vier weken samen honderd asielplekken in onder meer hotelkamers aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan, de aantallen evenredig verdeeld over de steden. In de stad Utrecht worden voorbereidingen getroffen om binnen enkele weken vijfhonderd vluchtelingen op te vangen in het voormalig pand van Holland Casino bij de Jaarbeurs.

Kabinet wil nog dit weekend duizend opvangplekken

De druk op de opvang in Ter Apel is hoog. Daar sliepen afgelopen week 750 mensen in de nachtopvang, terwijl er maar plaats was voor 275. Vanaf de aanmelding in Groningen moeten asielzoekers worden doorgeplaatst naar andere centra in het land, maar door een gebrek aan plekken en het woningtekort in Nederland, waardoor er te weinig woningen zijn voor onder anderen statushouders, stokt die doorstroom.

Om te voorkomen dat mensen in tenten opgevangen moeten worden, is aan burgemeesters gevraagd noodopvangplekken te creëren. Nog dit weekend wil het kabinet duizend opvangplekken realiseren.

Middelburg liet zaterdag al weten ongeveer 250 opvangplekken beschikbaar te stellen. Ook verschillende andere gemeenten lieten weten plekken te creëren, waaronder Emmen met 150 plekken in een voormalig hotel.