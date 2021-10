Het zonnige weer maakt maandag plaats voor buien die tot en met dinsdag in vrijwel heel het land voor nattigheid kunnen zorgen. Voor de rest van de week wordt echter rustig en droog herfstweer verwacht. De temperaturen kunnen oplopen tot boven de 15 graden.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang iedere dag een weerbericht van NU.nl

Volgens de meteorologen van Weerplaza zal het per dag verschillen hoe vaak de zon zich laat zien. In het zuiden van het land lijkt het in ieder geval iets warmer te worden dan in andere delen van het land.

Maandag moet het woon-werkverkeer in het westen van het land waarschijnlijk goed opletten. Overdag komen van boven de zee regenwolken het land binnendrijven. Die zullen zich langzaam richting het oosten verplaatsen, maar het westen lijkt het merendeel van de neerslag te gaan vangen.

De laatste buien verdwijnen in de loop van de dinsdag, waarna slechts sluierbewolking overblijft. Dat weerbeeld blijft grotendeels hetzelfde tot het volgende weekend, wanneer het volgens Weerplaza weer iets wisselvalliger kan worden.

Ten slotte kunnen woensdag- en donderdagochtend nog dichte mistbanken ontstaan. Maar de meteorologen vermoeden dat het door laaghangende bewolking bij grijze ochtenden blijft. "De week ziet er helemaal niet verkeerd uit. Onstuimig weer zit er niet in."