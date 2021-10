Een fatale steekpartij in Den Bosch waarbij zaterdagavond een twintigjarige vrouw om het leven is gekomen, was live te volgen op Instagram. De politie roept op de "zeer heftige beelden" die via sociale media zijn verspreid niet meer te delen.

Een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep Brabant dat het erop lijkt dat de beelden door de verdachte zijn gedeeld. Het is nog niet duidelijk of zij de beelden ook zelf heeft gemaakt.

De politie heeft het beeldmateriaal in bezit en roept mensen op de beelden niet meer te delen. "Wat zou jij ervan vinden als dit jouw zus of vriendin was?"

De verdachte is een halfzus van het slachtoffer. Zij wonen samen in een woning aan de Slagendreef in Den Bosch. Het slachtoffer was na de steekpartij naar het huis van de buren gevlucht en overleed daar aan haar verwondingen. Haar halfzus was nog in de woning en kon gelijk worden aangehouden.

Een hond, een mannelijke foxterriër, werd ook flink toegetakeld en moest met spoed naar een dierenziekenhuis in Waalwijk worden overgebracht. De dierenambulance meldt in gesprek met de regionale omroep dat de hond acht keer is gestoken en dat er verwondingen over zijn hele lichaam zijn aangetroffen. Volgens de politie gaat het "naar omstandigheden goed" met het dier.