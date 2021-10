Transavia heeft zondagmiddag nog eens zo'n 160 in Marokko gestrande reizigers opgehaald. Het is de derde repatriëringsvlucht van de luchtvaartmaatschappij sinds Marokko alle vluchten van en naar Nederland heeft verboden. Het toestel vertrok vanuit Marrakesh en landde rond 13.50 uur op Schiphol.

Om te voorkomen dat stoelen in het vliegtuig leeg bleven, werden de reizigers van tevoren gevraagd of zij inderdaad willen terugvliegen. Als mensen lieten weten dat zij al op een andere manier naar Nederland waren gereisd, wilde Transavia snel andere belangstellenden benaderen. Er konden in totaal 189 mensen mee

Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagavond kwamen er repatriëringsvluchten vanuit Marokko aan op de luchthaven. Aan boord van die vluchten zaten respectievelijk zo'n 100 en 156 passagiers.

Marokko heeft donderdag alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verboden vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in die landen. Transavia kreeg vrijdag echter toestemming van Marokko om tien repatriëringsvluchten uit te voeren. Er staan nog zeven vluchten naar Nederland gepland.

Maandag vertrekken er drie vliegtuigen vanuit Marokko naar Nederland. Ook die vluchten zijn volgens Transavia bijna volgeboekt.

Waarschijnlijk zijn er meer vluchten nodig om iedereen die dat wil terug naar Nederland te brengen. In de weken voordat het vliegverbod werd aangekondigd, zijn in totaal zo'n 3.500 mensen met Transavia naar Marokko gevlogen. Het merendeel moet zelf de terugreis regelen.