Een twintigjarige vrouw is zaterdagavond om het leven gekomen bij een steekincident in Den Bosch. Ook in Papendrecht vond zaterdagavond een fataal steekincident plaats. In de Zuid-Hollandse plaats is een man overleden.

Beide steekincidenten vonden plaats in een woning. De politie onderzoekt de toedracht van de incidenten.

Na het steekincident in Den Bosch is een 21-jarige vrouw aangehouden. Het slachtoffer zou uit haar huis aan de Slagendreef zijn gevlucht en de buren om hulp hebben gevraagd. De opgeroepen hulpdiensten kwamen te laat om haar nog te kunnen redden. Volgens het AD raakte bij het steekincident ook een hond gewond. Het dier is met een dierenambulance naar een dierenziekenhuis in Waalwijk gebracht.

De verdachte van het dodelijke steekincident in Papendrecht is eveneens een vrouw. De politie heeft nog geen uitspraken over haar leeftijd en haar rol bij het incident gedaan.