Middelburg gaat vanaf zondag zo'n honderd vluchtelingen opvangen, meldt de gemeente. Daarnaast moet eind volgende week plek zijn voor nog eens 100 tot 150 personen.

Evenementenlocatie Studio A58 zal door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ingericht worden voor noodopvang.

De opvang in Middelburg is in eerste instantie voor de periode van een half jaar, waarna dit met opnieuw een half jaar verlengd kan worden. De Veiligheidsregio Zeeland neemt de eerste organisatie op zich. Later wordt de opvang overgedragen aan het COA.

De gemeente Middelburg noemt de mogelijke opvang in tenten vanwege de hoge nood in Nederland "niet menselijk en wenselijk. Zeker niet met oog op de herfst en de winter die in aantocht is."

De gemeente ziet het als plicht mee te werken aan de opvang, Middelburg verzorgde een aantal jaren geleden ook noodopvang.

Kabinet wil zeker duizend opvangplekken realiseren

Met de opvangplek geeft de Zeeuwse gemeente gehoor aan de oproep van onder meer het demissionaire kabinet om het azc in het Groningse Ter Apel te helpen met de opvang van asielzoekers. Daar sliepen afgelopen week 750 mensen in de nachtopvang, terwijl er plaats was voor 275.

Vanaf de aanmelding in Groningen moeten asielzoekers worden doorgeplaatst naar andere centra in het land, maar door een gebrek aan plekken stokt die doorstroom. Om te voorkomen dat mensen in tenten opgevangen moeten worden, is aan burgemeesters gevraagd noodopvangplekken te creëren.

Woensdag maakte demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) al bekend dat er tweehonderd plaatsen in Almere en driehonderd plaatsen in Gorinchem bij kwamen. Nog dit weekend wil het kabinet duizend opvangplekken realiseren.