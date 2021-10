Bij De Bilt is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst dit seizoen vorst aan de grond gemeten. Het kwik daalde tot -0,9 graden, gemeten op 10 centimeter van de grond ('klomphoogte'). Daarmee is de eerste landelijke grondvorst een feit, meldt Weer.nl. Komende nacht kan het ook weer licht vriezen aan de grond.

Tot de eerste landelijke vorst van het seizoen is het nog niet gekomen, aldus Weer.nl. Daarvoor moet het op de normale waarnemingshoogte van 1,5 meter in De Bilt afkoelen tot onder het vriespunt en dat is nog niet gebeurd.

Eerder deze maand, in de nacht van 15 op 16 oktober, gebeurde dat regionaal al wel. In Twente en Noord-Limburg werd het toen respectievelijk -0,5 graden en -0,6 graden.

Aankomende nacht daalt het kwik waarschijnlijk opnieuw tot om en nabij het vriespunt. Deze zaterdag wordt het maximaal 12 graden, zondag is er iets meer zon en kan het zo'n 14 graden worden.