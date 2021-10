De komende weken zijn in Nederland veel vallende sterren te zien, meldt Weeronline zaterdag. Dat komt doordat verschillende meteorenzwermen in die periode samenvallen. De piek vindt op 17 november plaats. Die nacht zijn er 23 tot 34 vallende sterren per uur zichtbaar.

Deze week vallen er veel sterren van de meteorenzwerm Orioniden. Orioniden zijn stukjes ruimtesteen die een snelheid van meer dan 200.000 kilometer per uur kunnen bereiken. Ze zijn afkomstig van de komeet Halley.

De Orioniden zijn dit jaar echter niet goed zichtbaar door matige omstandigheden. Hierdoor zijn per uur slechts twee meteoren van de zwerm te zien. Van andere zwermen kunnen deze week per uur wel vier tot negen vallende sterren te bewonderen zijn. Een voorwaarde is wel dat de lucht helder is.

De komende weken neemt de kans dat vallende sterren waargenomen kunnen worden echter steeds verder toe, doordat de maan de komende tijd afneemt. Begin november zijn van verschillende zwermen in een uur tijd 17 tot 26 vallende sterren te zien bij een donkere en heldere lucht.

Ook later in november bereiken meerdere zwermen hun maximum. Na de piek op 17 november neemt de zichtbaarheid van de vallende sterren snel af, doordat de maan dan weer vol wordt.