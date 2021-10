Het demissionaire kabinet heeft provincies gevraagd om nog dit weekend gezamenlijk ruim duizend opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. De commissarissen van de Koning gaan nu kijken of hen dat gaat lukken, laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie weten.

Demissionair ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) spraken vrijdag tijdens een spoedoverleg met de commissarissen over een oplossing voor de asielproblematiek. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had eerder al om vijftienhonderd extra plekken gevraagd, maar het kabinet wil er op korte termijn ongeveer duizend bij.

Aanleiding voor het overleg was een noodkreet van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen die het Rijk op grond van artikel 51 van de Wet veiligheidsregio's vroeg te helpen, omdat het azc in het Groningse Ter Apel het probleem niet alleen kan oplossen. Daar sliepen onlangs 750 mensen in de nachtopvang, terwijl er plaats was voor 275.

De commissarissen gaan nu hun gemeenten vragen zo snel mogelijk plek te zoeken voor de asielzoekers. "Ter Apel moet zo snel mogelijk een stuk leger", zegt René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. "Daarnaast moet er extra capaciteit komen voor opvang van asielzoekers in de toekomst. We zijn nu bezig een brand te blussen, maar het gaat om brandpreventie", aldus Paas.

Commissarissen van de Koning zijn gemotiveerd

Volgens Paas zijn hij en zijn collega's zeer gemotiveerd en gaan ze gelijk aan de slag om hun gemeenten te benaderen om plek te zoeken. Maandag is er weer een gesprek met het kabinet en de commissarissen.

Broekers-Knol zegde woensdag al toe dat er vijfhonderd plekken bij komen, maar dat is volgens de Veiligheidsregio Groningen een "druppel op een gloeiende plaat".

Volgende week komen er vrijwel zeker zeshonderd plekken bij, schreef Grapperhaus donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Waar deze moeten komen, is nog niet bekend.