De ANWB meldt vrijdag de drukste spits van dit jaar. Op het hoogtepunt om 16.20 uur stond er 771 kilometer file, aldus een woordvoerder. Dat werd vooral veroorzaakt doordat veel vakantiegangers onderweg zijn en door de regen en wind.

In het noorden en midden van het land is de vakantie afgelopen en in het zuiden begint de vakantie juist. Vooral op de routes van zuid naar noord in Noord-Brabant (A2, A16, A27 en A50) en in Gelderland staan er veel files.

De drukte op de wegen neemt inmiddels wel af. Rond 17.30 uur stond er in totaal ruim 600 kilometer file.

Het vorige filerecord van 2021 dateert van 12 oktober. Op het hoogtepunt van de ochtendspits stond er toen 759 kilometer file.