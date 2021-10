Na het onstuimige weerbeeld van de laatste dagen, ziet het er volgens Weerplaza in het weekend rustig uit.

Zaterdag is in de ochtend heel lokaal nog een buitje mogelijk, maar zeker zaterdagmiddag is het overal droog. De zon breekt geregeld door en de wind houdt zich een stuk rustiger dan donderdag.

De temperatuur loopt op naar 12 tot lokaal 13 graden en doordat er minder wind staat, voelt het buiten zeker niet koud aan. "Het is dan ook prima weer om de hort op te gaan voor een heerlijke herfstwandeling of fietstocht", aldus Weerplaza.

Het belooft zondag een droge dag te worden, met een mix van wolken en zonneschijn. De meeste zon wordt verwacht in het zuidoosten van het land en de meeste wolken zijn te vinden in het noorden en westen.

De temperatuur loopt op naar 12 of 13 graden. Met veel zon kan het in het zuidoosten zelfs lokaal 15 graden worden. "Prima weer dus voor iedereen die aan de herfstvakantie in het zuiden begint."