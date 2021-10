De Rotterdamse politie vindt het politieoptreden rond en tijdens de wedstrijd tussen FC Union Berlin en Feyenoord niet buitensporig en onaanvaardbaar. Die termen passen volgens een woordvoerder "eerder bij de hooligans die het gevecht met de ME aangingen". De politie reageert daarmee op de Duitse voetbalclub, die hard oordeelde over het ingrijpen van de politie.

Woordvoerder Christian Arbeit van de club uit Berlijn zei beelden te hebben gezien van fans die volgens hem het slachtoffer werden van het ingrijpen van de politie. Hij noemde dat "onaanvaardbaar".

De politie is het daar niet mee eens en benadrukt dat een groep Duitse supporters zonder aanleiding het gevecht met de ME aanging. "De ME heeft gereageerd op deze aanval en na een paar minuten een eind aan het geweld gemaakt."

Daarbij gebruikte de ME wapenstokken en werd een diensthond ingezet. Deze hond beet drie Union Berlin-supporters en onbedoeld een ME'er. Alle vier werden nagekeken en behandeld door ambulancepersoneel en hoefden niet naar het ziekenhuis.

De politie hield donderdag in totaal 75 mensen aan. Die zijn inmiddels allemaal weer vrijgelaten, zegt de Rotterdamse politie. 59 Duitse fans werden opgepakt in de Rotterdamse wijk Lombardijen. Zij waren volgens de woordvoerder uit op een confrontatie met Feyenoord-supporters en hadden boksbeugels, pepperspray, verzwaarde handschoenen en bivakmutsen bij zich.