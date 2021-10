Jongeren hebben tijdens een landelijke inleveractie vorige week in totaal 3.300 wapens ingeleverd. Het gaat om vuurwapens, messen en slag- en stootwapens, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag op basis van een voorlopige telling.

De actie leverde ruim tweeduizend messen, tweehonderd andere steekwapens, bijna vijfhonderd vuurwapens en zeshonderd overige wapens op, meldt het ministerie. In die laatste categorie ging het vooral om slag- en stootwapens.

Verder werden machetes, vlindermessen en zelfgemaakte steekwapens afgestaan. Verschillende politie-eenheden meldden de afgelopen week al dat er ook munitie, boksbeugels en nepwapens zijn ingeleverd.

Motto van de inleveractie, die ruim een maand geleden werd gelanceerd, was 'Drop je knife, doe wat met je life'. Een week lang konden wapens worden afgestaan zonder een straf te riskeren.

Het ministerie hoopt dat jongeren daarmee ook duidelijk is gemaakt dat het "niet normaal en erg gevaarlijk" is om met een wapen over straat te gaan. Het kabinet acht dat nodig om het aantal zware geweldsmisdrijven met soms dodelijke afloop te verminderen.