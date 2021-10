In het zuiden van het land begint deze vrijdag de herfstvakantie. Die duurt tot en met 31 oktober. De vakantie geldt voor Zeeland, Limburg, het grootste deel van Noord-Brabant en 22 gemeenten in Gelderland, waaronder Arnhem en Nijmegen. Het begin van de vakantie kan vrijdagmiddag leiden tot files, zo is te zien op de verkeersdruktekalender van de ANWB.

Schiphol krijgt in deze twee weken 2 miljoen reizigers te verwerken, drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Toen kon er maar mondjesmaat worden gevlogen door de coronamaatregelen. Het jaar ervoor telde Schiphol 3 miljoen reizigers in dezelfde periode.

Deze herfstvakantie vliegen vakantiegangers volgens de luchthaven het meest naar Istanboel, Londen en Barcelona. Het leidt op piekmomenten tot lange rijen in de vertrekhallen.

De afgelopen week hadden de regio's Noord en Midden vakantie.