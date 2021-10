Marokko is bereid op korte termijn een aantal commerciële vluchten toe te staan om Nederlanders naar huis te brengen, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter.

Volgens het ministerie is de beslissing de uitkomst van een gesprek tussen de Nederlandse ambassadeur in Marokko Jeroen Roodenburg en het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Marokko zal enkele vluchten toestaan, zodat Nederlanders die in Marokko gestrand zijn alsnog naar huis kunnen. Vliegmaatschappij Transavia bekijkt vrijdag met hoeveel vluchten het bedrijf in Marokko gestrande Nederlanders kan ophalen. Dan wordt vermoedelijk ook duidelijk wanneer die vluchten kunnen beginnen.

"Verdere details zijn nu nog niet beschikbaar, maar zullen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt door de betreffende luchtvaartmaatschappijen", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vanaf woensdagnacht geldt er een verbod op vliegverkeer tussen Marokko en Nederland. Ook vluchten van en naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn niet toegestaan. Via andere nabij Nederland gelegen landen als België kan nog wel gereisd worden. Reizigers van en naar Marokko werden woensdag door Buitenlandse Zaken aangemoedigd een andere route te nemen.

Het is niet bekend hoeveel mensen precies door het vliegverbod geraakt worden. Via Transavia zijn in de afgelopen dagen ongeveer 3.500 mensen naar Marokko gevlogen. Hoeveel van deze reizigers daar nog zijn, kon een woordvoerder niet zeggen.