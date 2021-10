De politie heeft een 43-jarige man uit Apeldoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brand in Veendam waarbij in 2010 een brandweerman om het leven kwam. Hij wordt ook verdacht van een andere brandstichting in diezelfde periode.

De verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft veertien dagen langer in voorarrest.

Bij het forensisch onderzoek na de brand in de Kerkstraat in Veendam en een andere brand in die plaats diezelfde nacht werd DNA-aangetroffen. Jarenlang leverde dit geen resultaat op in de DNA-databank.

De nu opgepakte verdachte woonde destijds in Veendam en moest in verband met een veroordeling in een andere zaak DNA afstaan. Dat DNA leverde een match op met de sporen die na de branden waren veiliggesteld.

Naar aanleiding van de match deed de politie opnieuw uitgebreid onderzoek naar de branden en zijn er opnieuw getuigen gehoord. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er meerdere personen betrokken waren bij de brandstichtingen. De 43-jarige man is maandag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij beide branden.

Bij het blussen van de brand in de Kerkstraat in Veendam in maart 2010 kwam de 44-jarige brandweerman Wiebe de Vries van het brandweerkorps Veendam om het leven. Hij werd samen met een collega-brandweerman bedolven onder het puin van een instortende gevel. Zijn collega raakte gewond.