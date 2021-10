In het centrum van Leeuwarden woedde donderdagochtend een grote brand. Die ontstond vermoedelijk in de keuken van een pizzarestaurant in de Uniabuurt en heeft meerdere woonruimtes onbewoonbaar gemaakt. Door de ligging van de panden kon de brandweer het vuur lastig bereiken, maar inmiddels is de brand onder controle.

De brandweer is in de panden aanwezig met bouwtekeningen om ze te controleren op kleine brandhaarden. "Uitbreiding van de brand is niet meer mogelijk", laat de brandweer weten op Twitter.

De brandweer probeerde met onder meer hoogwerkers en een aantal tankautospuiten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Enkele gebouwen in de buurt zijn ontruimd en er vloog een helikopter boven de binnenstad.

De brandhaard was voor de brandweer niet simpel te benaderen: de gebouwen staan dicht op elkaar en het is vooral moeilijk om bij de binnenplaats achter de huizen te komen. In sommige gevallen werden voordeuren opengebroken bij mensen die niet thuis waren. Er zijn geen meldingen over gewonden.