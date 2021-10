De politie heeft woensdagavond in Dordrecht een vijftienjarige jongen uit die plaats aangehouden nadat hij met een auto onder meer inreed op een stilstaande politiewagen. In de wagen zaten naast de minderjarige bestuurder, die uiteraard niet over een rijbewijs beschikt, drie passagiers van 12, 14 en vijftien jaar.

Agenten hadden even daarvoor de achtervolging ingezet omdat de bestuurder rond 20.45 uur op hoge snelheid op de Merwedestraat reed en een stopteken van de politie negeerde.

Op de Bankastraat knalde de tiener tegen de stilstaande politiewagen aan waarin meerdere agenten zaten. Hij vervolgde zijn weg en werd uiteindelijk op de Baden-Powellaan gedwongen te stoppen.

Vanwege het inrijden op de politieauto werd de bestuurder aangehouden voor poging tot doodslag. Ook heeft hij zich volgens de politie schuldig gemaakt aan joyriding.