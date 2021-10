Donderdag begint met erg onstuimig weer, waarbij zware windvlagen de ochtendspits zullen teisteren. Later volgen er opklaringen en laat de zon zich zo nu en dan zien.

Dat de zon tevoorschijn komt, is overigens geen garantie voor een mooie dag. Door een stevige noordwestelijke wind is het namelijk flink koeler dan eerder deze week. De temperaturen lopen uiteen van 11 tot 13 graden.

De kans op buien neemt gedurende de dag af, waardoor het in de avond met name in de zuidwestelijke helft van ons land droog blijft.

