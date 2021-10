De vijfhonderd extra opvangplekken voor asielzoekers die demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) woensdag aankondigde, zijn "een druppel op de gloeiende plaat". Dat zei burgemeester en voorzitter van Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling woensdagavond bij Nieuwsuur.

"Er zijn duizenden plekken in ons land nodig om deze toestroom op een humane wijze te kunnen opvangen", aldus Schuiling. De burgemeester heeft namens de veiligheidsregio een brief naar Den Haag gestuurd. Daarin noemt hij de omstandigheden in het asielzoekerscentrum in Ter Apel een crisissituatie.

Volgens hem kan Veiligheidsregio Groningen de kwestie niet meer alleen oplossen. Met de brief hoopt de veiligheidsregio het Rijk ertoe te bewegen andere gemeenten over de streep te trekken.

Afgelopen nacht sliepen 750 mensen in de nachtopvang in Ter Apel, waar normaal gesproken plek is voor 275 personen. Dinsdag waarschuwde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat de opvang niet meer verantwoord was.

"Het is onveilig. Het is heel risicovol qua besmettelijkheid. We moeten veel te veel mensen in een veel te kleine ruimte huisvesten. Het is ook brandgevaarlijk. Kortom, dit is een onhoudbare situatie", aldus Schuiling.

Het COA liet woensdag weten nog te wachten op groen licht om meer extra opvangplekken te regelen. Het Veiligheidsberaad, bestaande uit de 25 burgemeesters die voorzitters van de veiligheidsregio's zijn, heeft eerder deze week toegezegd met meer locaties voor asielopvang te komen. In de komende weken zou het om nog eens vijftienhonderd plekken gaan.