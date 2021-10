In de woonwijk Ter Leede in het Zuid-Hollandse Barendrecht heeft een windhoos in de nacht van woensdag op donderdag forse schade veroorzaakt in drie tot vier straten. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn vier mensen gewond geraakt. Een van hen is afgevoerd naar het ziekenhuis. Een persoon is afgevoerd naar het ziekenhuis. Langs de rijksweg A50 bij het Gelderse Heerde zijn bomen omgewaaid.

Langs de rijksweg A50 bij het Gelderse Heerde zijn bomen omgewaaid. De bomen kwamen door de wind onder meer terecht op de vluchtstrook en een invoegstrook. Tevens raakte een lichtmast beschadigd.

In Barendrecht was de schade vooral aan de daken van woningen. "Van meerdere huizen zijn dakpannen afgeblazen. De brandweer inventariseert op dit moment waar de schade het grootst is", aldus de woordvoerder. Wat de omvang van de aangerichte ravage is, is volgens hem nog onduidelijk. De brandweer onderzoekt waar sprake is van een gevaarlijke situatie en waar moet worden ingegrepen.

De schade lijkt het grootst aan de Thurleede, melden lokale media. Op foto's zijn vernielde tuinhuisjes, weggewaaide trampolines en bomen die op auto's terecht zijn gekomen te zien. Op straat liggen afgewaaide dakpannen en andere voorwerpen die door de windhoos zijn verplaatst.

Inmiddels keert een aantal brandweereenheden terug naar de kazerne. De veiligheidsregio verwacht dat de gemeente de rest van de ochtend bezig zal zijn met het opruimen van de getroffen straten.

Code geel voor het hele land

Het KNMI had vanwege zware windstoten code geel uitgegeven voor het hele land. Alle provincies kregen in de loop van de nacht en donderdag te maken met windstoten tussen de 75 en 90 kilometer per uur, met mogelijke uitschieters richting 100 kilometer per uur.

In het zuidwesten zullen tot 9.00 uur de zwaarste windstoten voorkomen. Later op de ochtend zullen Noord-Brabant en Limburg het zwaar te verduren krijgen, in de middag geldt dat voor het noordwestelijke kustgebied.

Hoewel de windstoten voor de nodige overlast kunnen zorgen, zal er naar verwachting geen sprake zijn van een storm, zegt Weerplaza tegen NU.nl.

"Misschien dat er lokaal aan de kust kortstondig windkracht 9 aangetikt kan worden, maar voor een volle storm moet dat ook landinwaarts gebeuren en minstens een uur duren. Daar houden wij op basis van de modellen vooralsnog geen rekening mee."

Wel waarschuwt Weerplaza voor een forse ochtendspits op donderdag als gevolg van het onstuimige weer. Pas in de loop van de avond neemt de windsterkte geleidelijk af.