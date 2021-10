Het KNMI heeft vanwege zware windstoten code geel afgegeven voor tien provincies. In de loop van de nacht en donderdagochtend worden de zwaarste windstoten verwacht.

Alleen voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt geen code geel. Andere provincies krijgen in de loop van de nacht te maken met windstoten tussen de 75 en 90 kilometer per uur, met mogelijke uitschieters richting 100 kilometer per uur.

In het zuidwesten zullen tussen 4.00 uur en 9.00 uur de zwaarste windstoten voorkomen. Later op de ochtend zullen Noord-Brabant en Limburg het zwaar te verduren krijgen, in de middag geldt dat voor het noordwestelijke kustgebied.

Hoewel de windstoten voor de nodige overlast kunnen zorgen, zal er naar verwachting geen sprake zijn van een storm, zegt Weerplaza tegen NU.nl.

"Misschien dat er lokaal aan de kust kortstondig windkracht 9 aangetikt kan worden, maar voor een volle storm moet dat ook landinwaarts gebeuren en minstens een uur duren. Daar houden wij op basis van de modellen vooralsnog geen rekening mee."

Wel waarschuwt Weerplaza voor een forse ochtendspits op donderdag als gevolg van het onstuimige weer. Pas in de loop van de avond neemt de windsterkte geleidelijk af.