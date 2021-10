De komende dagen komen er in totaal vijfhonderd opvangplekken voor asielzoekers erbij. Dat zei demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) woensdag na een bezoek aan een opvangcentrum in Ter Apel. Woensdag en donderdag komen er tweehonderd plaatsen bij in Almere en vrijdag driehonderd plaatsen in Gorinchem.

Momenteel zijn er in Nederland te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waarschuwde dat de opvang in Ter Apel "niet meer verantwoord" was. Er zaten in de nachtopvang 750 mensen, terwijl er plaats is voor 275. Broekers-Knol bracht woensdag een bezoek aan het asielzoekerscentrum in Ter Apel.

De extra vijfhonderd plekken gaan het acute probleem in Ter Apel niet direct oplossen. Daarvoor is het probleem daar te groot. Volgens de staatssecretaris geeft de uitbreiding wel verlichting en is er meer zicht op extra opvangplekken vanaf 1 november. In de tussentijd wordt volgens haar "keihard" gewerkt om ervoor te zorgen dat meer mensen opgevangen kunnen worden.

Broekers-Knol denkt dat de asielinstroom "de komende tijd" zal stabiliseren of zelfs minder groot wordt. Maar volgens haar is het "in een kristallen bol" kijken. "Ik kan het niet overzien."

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus vroeg de burgemeesters die verenigd zijn in het Veiligheidsberaad maandag snel achthonderd opvangplekken in te richten. De burgemeesters hebben toegezegd te zullen bijspringen.

Binnen twee of drie weken worden zo'n vijftienhonderd plekken gecreëerd, zei voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls.

Utrecht vangt vanaf half november vijfhonderd vluchtelingen op

Utrecht kan vanaf half november vijfhonderd vluchtelingen opvangen. De stad werkt hard om de noodopvang in het voormalige pand van Holland Casino, dicht bij de Jaarbeurs, gereed te maken.

"Mocht de noodzaak voor meer crisisopvang aanhouden, dan zullen wij alles in het werk stellen om aanvullende opvangplekken te organiseren. Dit in samenwerking met de regio, want wij dringen er ook in omliggende regiogemeenten op aan om daar actief extra opvangplekken te realiseren", laat een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma weten.

"De gemeente Utrecht neemt als mensenrechtenstad nu en in de toekomst altijd haar verantwoordelijkheid als het gaat om de opvang van asielzoekers", schrijven de burgemeester en wethouder Maarten van Ooijen (Asiel en integratie) in een brief aan Broekers-Knol. In de stad is al een asielzoekerscentrum met structureel zeshonderd plekken.

De werkzaamheden in het oude casino nemen nog enkele weken in beslag. In het gebouw worden kamers gemaakt, zodat mensen meer privacy hebben dan in een ruimte met bijvoorbeeld alleen veldbedden.