Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol brengt deze woensdag een bezoek aan het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De opvanglocatie is momenteel overvol en de burgemeester van de gemeente Westerwolde waarschuwt dat de situatie onhoudbaar geworden is.

In de nacht van dinsdag op woensdag sliepen 750 mensen in de nachtopvang van Ter Apel, waar normaal plek is voor 275 personen. De burgemeester van Westerwolde Jaap Velema eiste dinsdagavond dat er crisisopvang werd geregeld, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid wilde daar "niet op vooruitlopen".

Bij crisisopvang wijst de overheid plekken aan om mensen op te vangen, bijvoorbeeld in sporthallen en tenten. Dit gebeurde voor het laatste in 2015 en 2016.

Broekers-Knol gaat woensdag in Ter Apel onder meer in gesprek met medewerkers van het azc, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de burgemeester. De gemeente hoopt dat ze "goed nieuws" komt brengen.

Nog niet gelukt om genoeg noodopvangplekken te realiseren

De laatste weken komen er steeds meer asielzoekers naar Nederland. Dit komt niet alleen door de evacuatie van Afghanen, maar ook doordat de gezinshereniging weer op gang komt nu de grenzen wereldwijd weer open zijn. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is de laatste tijd zo vol dat mensen de nacht vaak moeten doorbrengen op stoelen of op de grond.

Velema heeft al herhaaldelijk om hulp gevraagd, maar extra opvanglocaties blijken moeilijk te vinden. Gemeenten in het hele land is gevraagd om te zoeken naar noodopvangplekken waar mensen ondergebracht kunnen worden. Deze opvang wordt bijvoorbeeld gerealiseerd in leegstaande overheidsgebouwen, vakantieparken of hotels.

De gesprekken hierover, die worden gecoördineerd door Broekers-Knol, lopen al meerdere weken, maar hebben tot nu toe nog niet voldoende opgebracht.

Volgens Broekers-Knol is er echter nog geen sprake van een asielcrisis. Ze heeft vorige week aan de Tweede Kamer, waar de zorgen steeds groter worden, laten weten dat ze uitzicht heeft op drieduizend extra opvangplekken per 1 november. Daarmee moet de "tijdelijke piek" te behappen zijn volgens de staatssecretaris.

Of het ministerie hiervoor op koers ligt, is niet bekend. Daarnaast is niet duidelijk of er op korte termijn, aangezien 1 november nog een kleine twee weken weg is, een oplossing kan worden geboden voor de situatie in Ter Apel.

Hoop is gevestigd op de veiligheidsregio's

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft de burgemeesters die verenigd zijn in het Veiligheidsberaad maandag gevraagd snel achthonderd opvangplekken in te richten. De burgemeesters hebben toegezegd dat ze zullen bijspringen. Binnen twee of drie weken worden zo'n vijftienhonderd plekken gecreëerd, zei voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls.

De burgemeesters zouden woensdag een lijst opstellen van mogelijke opvanglocaties. Het COA beoordeelt vervolgens de voorstellen en zal besluiten welke locaties in orde zijn.