Ook het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de uitspraak in de zaak rondom de moord op advocaat Derk Wiersum. Vorige week maakten de twee verdachten al bekend in hoger beroep te gaan tegen de door de rechtbank opgelegde gevangenisstraf van dertig jaar.

De rechtbank oordeelde vorige week dat de twee verdachten, Giërmo B. en Moreno B., schuldig zijn aan de moord op Wiersum.

Omdat onder meer niet met zekerheid te zeggen is dat Wiersum is vermoord vanwege zijn rol als raadsman van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, kregen de mannen niet de geëiste levenslange straf maar dertig jaar opgelegd. Ook zijn de mannen niet eerder veroordeeld voor moord of doodslag en gaat het om een enkelvoudige moord. Dertig jaar is dan de maximale celstraf.

Het OM laat woensdag weten met die eis een 'krachtig en glashelder' signaal af te willen geven. Levenslang is volgens het OM een "passende straf voor beide verdachten die hebben geweten dat het slachtoffer een advocaat was en zich louter hebben laten leiden door geldelijk gewin". Ook de maatschappelijke impact van de moord moet volgens het OM worden meegenomen in de strafeis.

Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam. Hij stapte rond 7.30 uur in zijn auto toen een man met getrokken wapen op hem afliep. Dat wapen weigerde, waarna de advocaat uitstapte. Vervolgens werd hij alsnog beschoten, waarbij een schot in het hoofd hem fataal werd.