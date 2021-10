De 22-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van het bedreigen van demissionair premier Mark Rutte heeft mogelijk ook fraude via WhatsApp gepleegd. Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens de eerste openbare zitting in de rechtbank in Den Haag. Yavuz O. wordt binnenkort nader gehoord over deze mogelijke oplichting.

O. staat terecht voor bedreiging, opruiing en het inwinnen van inlichtingen voor een terroristisch misdrijf. Hij dreigde in onder meer een openbaar Telegram-kanaal Rutte neer te schieten en zocht medestanders om met dodelijk geweld het parlement te bestormen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dit account met de naam De Bataafse Republiek recent gesloten vanwege het bedreigen van bestuurders.

O. zit sinds zijn arrestatie vast en blijft ook de komende tijd in de cel, besloot de rechtbank. Via een videoverbinding vertelde hij de rechters dat het nooit zijn bedoeling was om de bedreigingen te typen. De Amsterdammer was eigenlijk alleen op zoek naar vriendschap, vertelde hij. "Ik heb het nogal moeilijk met mezelf de laatste tijd. Ik zit met mezelf in de knoop. Ik had het niet zo moeten aanpakken. Ik had hulp moeten zoeken."

De volgende zitting is begin volgend jaar. Het gaat dan wederom om een voorbereidende zitting.