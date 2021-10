De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag geschoten bij de aanhouding van een verdachte van een steekincident in Den Haag. Daarbij raakte de verdachte gewond, meldt de politie woensdag.

De politie kwam rond 4.20 uur af op een melding van een steekpartij in de Zilverstraat. Bij dat incident raakte eveneens een persoon gewond.

Hoe de gewonden eraan toe zijn, is onbekend. Volgens Omroep West is het slachtoffer van de steekpartij met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De betrokkenen zouden een oudere man en een krantenbezorger zijn. Onbekend is wie van de twee de verdachte is. Het mes waarmee de verdachte het slachtoffer verwondde, lag op straat en is door de politie in beslag genomen.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.