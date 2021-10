Sinds 2015 zijn in totaal 1.115 kinderen van ouders die gedupeerd werden door de toeslagenaffaire uit huis geplaatst. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het CBS spreekt van een "benadering" van het aantal kinderen dat uit huis geplaatst is bij ouders die gedupeerd werden door de toeslagenaffaire. Er werd gekeken naar de samenloop tussen jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf over de periode 2015 tot en met 2020.

Sinds 2015 werden er per jaar gemiddeld zo'n 500 "unieke gevallen" behandeld. Soms duurde de afhandeling daarvan meerdere jaren. Het ging overwegend om kinderen jonger dan 18 jaar, maar het CBS merkt op dat "in bepaalde gevallen" ook personen tot 23 jaar hulp of zorg ontvingen.

Hoewel het onderzoek zich richtte op kinderen van gedupeerde ouders, is niet met zekerheid te zeggen dat de financiële problemen van de ouders als gevolg van de toeslagenaffaire de reden was dat de kinderen uit huis geplaatst werden.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) stelde vorige week in antwoord op Kamervragen dat gemeentes "op verzoek van en in overleg met ouder(s) en kind kijkt of herstel van de gezinssituatie gewenst en mogelijk is".

"Op welke wijze dit zal plaatsvinden en hoe de gemeente hierin zal ondersteunen en hoe de andere partijen betrokken worden, wordt nader vormgegeven", aldus Van Huffelen, die zei de Tweede Kamer per brief te informeren over de voortgang..