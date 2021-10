Sinds 2015 zijn in totaal 1.115 kinderen van ouders die door de toeslagenaffaire gedupeerd zijn uit huis geplaatst. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, na Kamervragen van CDA, SP en ChristenUnie.

Hoewel het onderzoek op kinderen van gedupeerde ouders is gericht, is niet met zekerheid te zeggen dat zij uit huis zijn geplaatst vanwege de financiële problemen van hun ouders als gevolg van de toeslagenaffaire.

Het CBS spreekt van een "benadering" van het aantal kinderen van gedupeerde ouders dat uit huis geplaatst is. Er werd gekeken naar de samenloop van jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf over de periode van 2015 tot en met 2020.

Sinds 2015 werden per jaar gemiddeld zo'n vijfhonderd "unieke gevallen" behandeld. Soms duurde de afhandeling meerdere jaren. Het ging overwegend om mensen onder de achttien, maar het CBS merkt op dat "in bepaalde gevallen" ook personen tot 23 jaar hulp of zorg kregen.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) stelde vorige week in antwoord op Kamervragen dat gemeenten "op verzoek van en in overleg met ouder(s) en kind kijkt of herstel van de gezinssituatie gewenst en mogelijk is".

"Op welke wijze dit zal plaatsvinden, hoe de gemeente hierin zal ondersteunen en hoe de andere partijen betrokken worden, wordt nader vormgegeven", aldus Van Huffelen, die beloofde de Tweede Kamer per brief te informeren over de voortgang.

Partijen reageren geschokt

Partijen zijn geschokt en verontwaardigd over de uithuisplaatsingen. SP-leider Lilian Marijnissen noemt het "een gruwelijke schande". Haar partijgenoot Peter Kwint vermoedt dat het er meer zijn, omdat dit onderzoek zich alleen op de afgelopen vijf jaar heeft gericht. Hij wil een groter onderzoek en compensatie.

Volgens onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich veel met de toeslagenaffaire heeft beziggehouden, maakt dit onderzoek duidelijk dat "de regering totaal het overzicht kwijt is van de gevolgen van het eigen beleid". Ook is hij verontwaardigd dat deze informatie pas "na veel trekken" boven water is gekomen en bovendien niet is gedeeld via antwoord op Kamervragen maar door het CBS bekend is gemaakt.

DENK-leider Farid Azarkan zegt dat "het vermoeden" nu ook waarheid is geworden. "Het onrecht en het aangedane leed is niet meer te bevatten." Hij vindt het "onverteerbaar" en "een schop na" dat partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers nu praten over het voortzetten van de coalitie. Azarkan noemt hen de eindverantwoordelijken van de toeslagenaffaire.

